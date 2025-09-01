Учреждение получило новейшее учебное оборудование

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Гимназия №60 имени 200-летия города Луганска открылась в Луганской Народной Республике после капитального ремонта, проведенного специалистами из региона-шефа - Москвы. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

Новый учебный год в луганской гимназии №60, капитально отремонтированной благодаря помощи правительства Москвы и мэра Сергея Собянина, начался для 1,2 тыс. школьников, в том числе 88 первоклассников. Торжественную линейку, приуроченную ко Дню знаний, посетил глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Минобразования республики Иван Кусов, а также представители Народного совета (парламента) республики, администрации города, региональных Минстроя и Минобразования.

Пасечник, обратившись к школьникам и их родителям, отметил, что благодаря поддержке региона-шефа - города Москвы - школа "заметно преобразилась". "Обновлено буквально все: от фасада - до техники и мебели. Это сделано для того, чтобы вам было комфортно учиться, расти и развиваться", - сообщил он.

Кусов при этом отметил, что капитально отремонтированная гимназия №60 - самая большая школа Луганска, которая теперь получила в том числе и новейшее учебное оборудование. По его словам, учебный год в гимназии начался сразу для четырех первых классов, при этом их число намерены увеличивать.

Про восстановление и оснащение гимназии

Восстановительные работы в гимназии московские специалисты выполнили за год. Как сообщил журналистам начальник управления по реализации мероприятий специального инфраструктурного проекта департамента капитального ремонта Москвы Иван Чуйко, за более чем 30 лет работы в гимназии не было ни одного капитального ремонта. "Мы выполнили переустройство внешних подводящих сетей. Полностью всю школу разобрали до железобетонного каркаса и выполнили устройство из новых, современных материалов. Это более 50 классов для ребят, не считая специализированных классов - это классы технологии, химии, бального танца, языкового развития. В то же время выполнили оснащение двух спортивных залов - большого и малого - с полным комплектом необходимого спортивного инвентаря. <…> Мы выполнили работы по благоустройству почти 2 га прилегающей территории с устройством спортивного ядра, также не забыли про футбольно-волейбольную площадку, зону воркаута, разновозрастные детские площадки [установили]", - сообщил он.

Врио главы гимназии №60 имени 200-летия города Луганска Юлия Дуборезова сообщила ТАСС, что во время восстановительных работ московские специалисты также оборудовали учебное учреждение новыми системами безопасности. "Теперь она [гимназия] обеспечена всеми необходимыми системами безопасности обучающихся: сигнализацией, пожарной сигнализацией - соответствует всем требованиям антитеррористической безопасности. Система [оповещения атак БПЛА] налажена, я думаю в скором будущем в целях тренировки ее опробуем", - сообщила она.

Учащиеся гимназии провели экскурсию для главы ЛНР, показав обновленные учебные классы, спортзалы и танцевальные залы, а также ознакомили с экспозицией школьного музея. "Здесь впечатляет все. Потому что ремонт сделан шикарный по всей школе", - поделился впечатлением Пасечник.