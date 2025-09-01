В ДНР составили программу ремонта школ до 2030 года

Глава республики Денис Пушилин отметил важность закрытия теплового контура в районах, которые ранее находились под обстрелами со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Программа ремонтов школ ДНР расписана до 2030 года, сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин.

"Расписаны до 2030 года разной степени ремонты, не везде капитальный ремонт, потому что здесь более продолжительное время будет [требоваться], но тем не менее будем расставлять правильно приоритеты", - сказал Пушилин о восстановлении школ.

Он добавил, что в тех районах, которые ранее находились под массированными обстрелами со стороны ВСУ, первая задача - закрытие теплового контура. В общеобразовательных учреждениях проводят как капитальные, так и текущие ремонты, в некоторых случаях - ремонты отдельных классов. "Это до того момента, как школа будет полностью отремонтирована капитально, мы приступаем вот к таким точечным решениям, что тоже создает положительные условия для того, чтобы получать качественно знания, а преподавателям иметь возможность качественно донести информацию", - заключил собеседник агентства.

Работа учебных учреждений ДНР была переведена на дистанционное обучение в пандемию коронавируса, затем - с началом украинской агрессии в 2022 году. В 2023-2024 учебном году в очном формате принимали учеников 416 школ, в прошлом учебном году - 487. В этом году очно заработали 530 школ.