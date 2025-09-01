Название присвоили в честь празднования Дня знаний и 200-летия республиканской столицы

ЧЕРКЕССК, 1 сентября. /ТАСС/. Имя Героя Социалистического труда, почетного гражданина Черкесска Захара Цахилова присвоено улице и школе № 20 в новом микрорайоне в северной части столицы Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"В рамках празднования Дня знаний и 200-летия республиканской столицы присвоили школе № 20 города Черкесска имя Героя Социалистического труда Захара Сосланбековича Цахилова. Улица в новом микрорайоне Северный с сегодняшнего дня также носит имя нашего выдающегося земляка", - говорится в сообщении.

Решение увековечить имя Цахилова - дань уважения памяти выдающегося земляка, чей трудовой подвиг и преданность делу вдохновляют новые поколения, отметил глава КЧР. "Особенно значимо, что открытие мемориальной доски, присвоение зданию и улице, на которой оно расположено, имени Цахилова, - происходит в год 200-летия Черкесска, - города, который Захар Сосланбекович любил всем сердцем. Его дела и поступки навсегда останутся примером беззаветного служения Отечеству, людям и выбранному делу", - написал Темрезов.

Захар Цахилов (1922-1999) - Герой Социалистического труда, кавалер двух орденов Ленина, орденов "Знак почета", "Дружбы народов", "За заслуги перед Отечеством", почетный химик и изобретатель СССР, заслуженный работник промышленности КЧР, почетный гражданин Черкесска. Цахилов внес большой вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии и ее столицы. Под его руководством было создано Черкесское химобъединение - в свое время самое большое химическое производство лакокрасочных материалов в России. Возглавлял его Цахилов более полувека. Силами предприятия в Черкесске, в частности, построены десять многоквартирных домов, Дворец культуры, медико-санитарная часть, санаторий-профилакторий, профтехучилище и другие соцобъекты.