Очное обучение началось в 530 учреждениях

МАКЕЕВКА /ДНР/, 1 сентября. /ТАСС/. Школьники Горловки, части Ясиноватского округа и недавно освобожденных районов ДНР будут учиться дистанционно в этом учебном году из-за опасности украинских обстрелов, сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин.

"Касательно школ, которые не смогли запуститься в очном режиме в этом году, - это Горловка и часть Ясиноватского района, скажем так, где еще есть риски обстрелов и вопросы безопасности пока не позволяют перейти на очный режим обучения", - сказал Пушилин.

Он добавил, что дистанционно будут заниматься и учащиеся недавно освобожденных районов. Очная учеба началась в 530 школах. По словам Пушилина, основные задачи на этот учебный год - обеспечение безопасности школьников на фоне угроз обстрелов, снабжение школ водой и горячим питанием.

Глава республики сегодня побывал на празднике первого звонка в макеевском лицее "Лидер", выпускником которого является и на посвящении в студенты первокурсников Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. "Ребята, у вас очень большие перспективы и очень большие возможности. Цените их. Хотелось бы в этот замечательный день, в День знаний, всех поздравить с такими новыми возможностями, которые открывает новый учебный год", - обратился Пушилин к лицеистам.

Работа учебных учреждений ДНР была переведена на дистанционное обучение в пандемию коронавируса, затем - с активизацией украинской агрессии в 2022 году. В 2023-2024 учебном году в очном формате принимали учеников 416 школ, в прошлом учебном году - 487.