В учебном заведении также будет действовать авиакосмический класс

ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии многопрофильной школы с авиакосмическим классом в Гатчине Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы присутствуем на открытии нового образовательного центра, я бы сказала, не XXI, а уже XXII века, и его название "Высший пилотаж" связано не только с историей этого места - в Гатчине был первый аэродром, но оно очень символично, потому что оно отвечает уровню этого образовательного учреждения", - сказала Матвиенко.

Школа открылась в историческом районе Гатчины, где 114 лет назад был открыт первый военный аэродром в России. Средняя общеобразовательная школа на 1 175 мест в Гатчине построена в 2022-2025 годах в рамках федерального проекта "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В ней оборудовано 67 предметных кабинетов, включая 16 кабинетов для обучающихся начальной школы, 3 кабинета технологии, 8 лингафонных кабинетов, 2 кабинета информатики (в том числе для начальных классов), кабинеты физики, химии, биологии. Концепцией предполагается, что это будет многопрофильная школа, в десятых классах будут реализовываться социально-экономический и гуманитарный профиль, в пятых классах откроется кадетский авиакосмический класс математической направленности и гуманитарный класс филологической направленности.

Как отметил на церемонии открытия губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, "на сегодня эта школа является одной из лучших на Северо-Западе, а может быть одной из лучших в России".

Матвиенко подтвердила, что Ленинградская область "является одним из лидеров по модернизации, строительству, ремонту школ и многим направлениям". За последние годы в регионе построено более 160 новых объектов образования, в этом году открывается 12 новых школ.

По ее словам, в целом по стране успешно реализуется общенациональная программа поддержки семей с детьми и развития образования. "Не только уделяется внимание созданию комфортной образовательной среды, но и новому наполнению содержания школьного образования", - отметила Матвиенко.