Клиент ВТБ оплатил парковку на территории аэропорта Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. ВТБ и аэропорт Пулково успешно протестировали оплату услуг цифровыми рублями на POS-терминале. Аэропорт стал первым в стране, где интегрировали расчеты в цифровой национальной валюте как альтернативный способ оплаты услуг, сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом.

"ВТБ и аэропорт Пулково успешно провели первую оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду на POS-терминале. Клиент банка оплатил парковку на территории воздушной гавани Санкт-Петербурга", - отмечается в сообщении.

Процедура оплаты цифровыми рублями была организована при помощи POS-терминала клиента, где отобразился универсальный платежный QR-код, предполагающий в том числе возможность оплаты и по системе быстрых платежей. Пассажир отсканировал QR-код камерой мобильного телефона, выбрал в качестве варианты оплаты цифровые рубли и произвел оплату через приложение мобильного банка.

"Департамент транзакционного бизнеса активно развивает технологию приема оплаты в торгово-сервисных предприятиях крупного бизнеса во всех каналах продаж. Клиенты банков - физические лица смогут оплачивать услуги цифровыми рублями без комиссии, при этом используя уже привычные средства платежей, QR-коды и платежные ссылки", - приводятся слова руководителя департамента транзакционного бизнеса ВТБ, старшего вице-президента Игоря Острейко.

Как подчеркнула главный финансовый директор компании "ВВСС" Ольга Корочкина, аэропорт Пулково в будущем планирует распространить технологию оплаты и на другие услуги, в том числе посещение бизнес-залов и услугу Fast Track.

"Пулково - площадка инноваций, в том числе и в финансовой сфере. Уверены, что со временем цифровой рубль станет распространенным способом оплаты, однако сегодня именно петербургский аэропорт первым внедрил данную технологию для пассажиров", - добавила Корочкина.