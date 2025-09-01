Учреждение станет первым в регионе учебным заведением инженерного профиля

АРХАНГЕЛЬСК, 1 сентября. /ТАСС/. Новый корпус школы №95 открыли в Архангельске. Он станет первым в регионе учебным заведением инженерного профиля и вместит 860 учеников, сообщили на сайте областного правительства.

"В архангельской школе №95 сегодня двойной праздник: День знаний и открытие нового здания. Больше 800 ребят переступили его порог, чтобы начать путь к знаниям <...>. Это первая в регионе школа инженерного профиля и, скажу больше, самая современная школа региона. Здесь можно углубленно изучать математику и физику, заниматься робототехникой, программированием, моделированием и конструированием", - написал в своем Telegram-канале губернатор области Александр Цыбульский.

В новом здании создано более 50 кабинетов с современной мебелью и техникой. Для естественно-научных дисциплин приобрели восемь лабораторных комплексов, для уроков химии - шесть спецкомплексов. В учебном заведении есть мастерская с гончарным кругом и скульптурным столом, музыкальная гостиная с цифровым пианино, собственная фотостудия. Также приобретены современные комплекты FPV-дронов для проведения практических занятий и школьных соревнований.

Столовая корпуса оборудована собственным пищеблоком и может вместить более 400 человек, есть актовый зал. В структуре школы также создан современный стоматологический кабинет, а для родителей и персонала предусмотрена парковка на 23 машины. Для занятий физкультурой обустроены два спортзала с зонами для тенниса и бадминтона, уличные площадки для футбола, волейбола и баскетбола.

Строительство нового корпуса связано с бурным развитием округа Майская Горка, отметили власти. Там реализуется масштабный инвестпроект "Квартал 152", в рамках которого рядом со школой появятся десять многоквартирных домов общей площадью 100 тыс. кв. м. Также там планируют возвести детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на шесть дорожек по 25 м, сформировать благоустроенные дворы и общественные пространства.