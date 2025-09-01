Депутаты от фракции "Новые люди" призвали внедрить новые творческие форматы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением провести в школах Новосибирской области эксперимент по замене домашних заданий в текущем виде на творческие форматы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что из-за развития искусственного интеллекта часть учеников выполняет домашние задания формально, списывая готовые решения. Формальное выполнение без реального усвоения материала приводит к тому, что у детей не формируются глубокие знания, навыки критического мышления и творческие способности, считают парламентарии.

"В этой связи считаем необходимым провести пилотный эксперимент в Новосибирской области по отмене привычных форм домашних заданий и внедрению вместо них творческих форматов - расширение программ внеурочной деятельности, исследовательских работ, индивидуальных и групповых проектов, заданий, развивающих критическое мышление и воображение", - указано в тексте письма.

По словам депутатов, такой проект позволит оценить эффективность нововведений и выработать подходы для возможного масштабирования на федеральный уровень.