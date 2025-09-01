Размер штрафа для граждан за такое правонарушение составит от 30 до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, запрещающий передачу sim-карт посторонним, вступил в силу в России. Устанавливаются штрафы в размере от 30 до 50 тыс. рублей для граждан за передачу пользователем абонентского номера, выделенного ему на основании договора, иному лицу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Также индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей, юрлицам - от 100 до 200 тыс. рублей.

"Если говорить о содержании предлагаемой статьи, то в части первой предлагается установить запрет абоненту-физическому лицу или лицу, пользующемуся номером, оформленным на юрлицо или ИП (например, сотруднику компании), незаконно передавать этот абонентский номер другому лицу. Речь идет о ситуациях, когда sim-карта фактически переходит к новому неидентифицированному пользователю на постоянной основе или за вознаграждение", - пояснил ТАСС директор Института информационной и медиабезопасности Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.

Юрист отметил, что не является административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача абонентского номера в пользование в рамках указанного договора иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях, передача sim-карт или телефонов сотрудникам госорганов и экстренных служб для оперативных звонков.

Но, по его словам, статья не делает исключений по признаку родства. Формулировка "иному лицу" в законопроекте охватывают любых лиц, включая мужа или жену, детей, родителей, братьев, сестер и так далее. "Однако примечание к статье прямо предусматривает исключение: "Не является административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача <...> абонентского номера <...> иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях", - указал Никишин.

Таким образом формируются три ключевых признака, которые исключают наказание за передачу телефона. "Следовательно, передача телефона на время прогулки жене, ребенку или родителю, чтобы они могли при необходимости позвонить вам или другим близким, не будет подпадать под действие данной нормы в случае принятия закона", - сказал эксперт.