Рейтинг отражает активность университетов в конкурсах и проектах фонда

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" занял первое место в ежегодном рейтинге университетов - участников стипендиальной программы российского Благотворительного фонда Владимира Потанина. Об этом сообщила генеральный директор фонда Оксана Орачева на пресс-конференции в ТАСС, уточнив, что в исследовании оценивалось качество образовательной среды 75 российских вузов.

"Наш рейтинг особенный, потому что он не только о статистических данных, цифрах, но и о качестве обучения, уровне комфорта студентов и квалифицированности преподавателей. <...> Первое место в рейтинге в 2025 году занимает Высшая школа экономики (ВШЭ), дальше Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Московский Государственный университет (МГУ). Тройка лидеров из года в год остается одинаковой, меняясь только позициями", - рассказала Орачева.

Рейтинг публикуется с 2004 года и отражает активность университетов в конкурсах и проектах фонда. Его методология включает 15 показателей, распределенных по 5 сблокам: участие студентов в стипендиальном конкурсе, грантовая активность преподавателей, профессиональное развитие, а также новые критерии, введенные в этом году.

По словам Орачевой, рейтинг остается "достаточно волатильным", что позволяет вузам ежегодно улучшать свои позиции. "Да, это вызывает споры, но именно динамика показывает, насколько активно университеты развивают среду, которая стимулирует студентов и преподавателей к профессиональному и личностному росту", - отметила гендиректор Фонда.

О рейтинге

По итогам в десятку лидеров вошли также Университет ИТМО, Томский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, МГИМО и Самарский университет имени Королева и другие.

Орачева также отметила, что рейтинг помогает вузам выстраивать стратегию развития. "Мы видим, что университеты используют результаты не только как индикатор успеха, но и как ориентир для работы с талантливыми студентами и преподавателями. Это стимулирует здоровую конкуренцию и поднимает общий уровень образовательной среды", - заключила она.

Стипендиальная программа фонда реализуется с 2000 года. За это время ее победителями стали более 30 тыс. студентов и преподавателей, ежегодно к ним присоединяются еще около 750 человек. Размер стипендии за последние 10 лет вырос с 15 тыс. до 25 тыс. рублей, а общий объем поддержки превысил 1 млрд рублей.