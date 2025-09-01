Температурный класс выше нормы прогнозируется и в части регионов Сибири

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Температура в сентябре на всей европейской части России будет выше климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В сентябре прогнозируется, что на всей европейской части страны температурный класс будет выше нормы. То есть средняя месячная температура прогнозируется вполне высокой. Нормы везде разные, но и в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском, западной половине Приволжского федеральных округов температура будет выше многолетних значений", - сказал он.

По его словам, еще один большой регион, где температура будет выше нормы, это северо-восток Уральского федерального округа, куда входят Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Температурный класс выше нормы прогнозируется и в части регионов Сибири.

"На остальной территории температурный фон прогнозируется близким к средним многолетним значениям. И нет территорий с классом температуры ниже нормы. То есть везде сентябрь будет вполне теплым", - заключил он.