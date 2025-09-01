Они также отправили заявки как самовыдвиженцы

ПЯТИГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Порядка 60 участников специальной военной операции выдвинулись в депутаты в Ставропольском крае, сообщил председатель избирательной комиссии Ставропольского края Сергей Тарасов.

"К выборам проявили интерес участники и ветераны специальной военной операции. По данным партийных структур и территориальных комиссий у нас отправили заявки более 60 участников СВО", - сказал Тарасов.

По его словам, ветераны СВО также отправили заявки как самовыдвиженцы.

"Есть не только представители партий, но и самовыдвиженцы. Пришли в комиссию, собрали документы, подписи", - добавил спикер.

В единый день голосования 14 сентября жители Ставрополья выберут депутатов в 24 представительных органах местного самоуправления.