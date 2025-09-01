Премьер-министр посетил Лопатинскую общеобразовательную среднюю школу в Калужской области

ЛОПАТИНО /Калужская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения Лопатинской общеобразовательной средней школы в Калужской области успокоил одну из младшеклассниц, которая смутилась и заплакала, увидев приехавших на День знаний гостей.

"Малышка, ты чего расстроилась? Как тебя зовут?" - обратился к заплакавшей девочке Мишустин. Одноклассники школьницы ответили, что ее зовут Василиса.

"Василиса прекрасная", - сказал премьер и взял младшеклассницу за руку, чтобы успокоить.