Мишустин рассказал ученикам лопатинской школы о цифровом следе в соцсетях

Во время осмотра учебного заведения глава правительства посетил урок информатики

ЛОПАТИНО /Калужская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в новую школу в селе Лопатино в Калужской области посетил урок информатики и рассказал ученикам о цифровом следе в социальных сетях.

Во время осмотра школы глава правительства посетил урок информатики на тему цифрового следа в соцсетях. "Цифровой след, который вы оставляете, не стирается практически никогда", - сказал Мишустин ученикам.

Он призвал школьников быть аккуратными в сети, так как их данные могут использоваться в том числе в мошеннических целях. Также премьер-министр зашел в кабинет химии. "Химия сегодня - это мощнейший двигатель научно-технологического, научно-технического прогресса в любой стране мира. И в России уделяем этому большое внимание. В национальных проектах блоки химии есть. Непростое направление - химия, образование здесь непростое. Но было бы очень здорово, если бы в том числе из вашей школы больше было бы профессионалов в этой области", - обратился Мишустин к школьникам.

В ходе поездки глава правительства поздравил учителей и учеников с 1 сентября, отметив, что новая школа будет каждый день дарить им праздничное настроение.

"Я вас поздравляю с праздником, в этой новой школе хочу пожелать вам всего самого доброго. Здесь замечательный педагогический коллектив", - сказал Мишустин.