Трехэтажное здание СОШ № 1 площадью свыше 20 тыс. кв м. построили в рамках нацпроекта "Образование"

МАЙКОП, 1 сентября. /ТАСС/. Имя Героя России, полковника Романа Торохова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, присвоено новой школе на 1,1 тыс. мест, торжественно открытой 1 сентября в Майкопе. На территории учебного заведения установили бюст Героя РФ, сообщил в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"В День знаний побывал на открытии СОШ №1 Майкопе, новая школа возведена благодаря средствам нацпроекта "Образование" и носит имя Героя России Романа Торохова.

Поручил уделять больше внимания патриотическому просвещению. Сегодня в торжественной обстановке открыли бюст Героя. Планируется нанести на одну из стен мурал с портретом Романа Сергеевича. Скоро в школе также заработает музей земляков - защитников Отечества", - написал он по итогам торжественной церемонии открытия школы и бюста Героя РФ с участием членов семьи Героя России.

Трехэтажное здание СОШ № 1 площадью свыше 20 тыс. кв м. построено в рамках нацпроекта "Образование", на ее возведение было выделено более 1,27 млрд рублей, еще 212 млн рублей направлено на закупку оборудования. Школа обеспечит потребности в дополнительных ученических местах для развивающегося микрорайона Михайлова и разгрузит бывшую единственной в восточной части города школу № 17. На сегодня в новое образовательное учреждение уже приняты почти 600 детей.

Кумпилов отметил, что власти на всех этапах строительства современного здания контролировали качество работ, закупали технологичное и функциональное оборудование. Кроме учебных классов и предметных кабинетов, в школе есть своя библиотека с цифровым модулем, два просторных актовых зала с интерактивными панелями, оборудованная спортивная база - четыре спортивных и два тренажерных зала, многофункциональная спортплощадка, футбольное поле. При этом общие пространства школы поделены на зоны для самостоятельной работы учеников, рекреационные пространства.

"Постарались сделать все, чтобы в созданных условиях детям было комфортно и интересно учиться, а педагогам - вести обучение и воспитательную работу", - резюмировал руководитель Адыгеи.

Помимо майкопской СОШ № 1, в День знаний в республике открылись еще две новых школы: на 1,1 тыс. мест в поселке городского типа Яблоновском, граничащим с городом Краснодаром, и на 250 мест - в поселке Табачном. Всего за последние шесть лет в Адыгее построено 10 новых школ, в которых сейчас обучаются более 9,7 тыс. детей.

О Герое России Торохове

Роман Торохов с первых дней находился в зоне специальной военной операции. За плечами 39-летнего полковника была служба в различных регионах России, также он выполнял боевые задачи в Южной Осетии и Сирии. Военнослужащий был награжден боевыми наградами, среди которых звание Героя ДНР, орден Мужества, медали "За отвагу", Суворова, Жукова, "За боевые отличия".

Под руководством офицера в зоне проведения СВО были освобождены укрепрайоны и многочисленные населенные пункты, осуществлялись наступательные операции. Являясь примером для подражания, Торохов поднимал личный состав в атаку. Он погиб в ноябре 2023 года в результате подрыва автомобиля кассетными боеприпасами.

Указом президента России от 16 декабря 2023 года Роману Сергеевичу Торохову присвоено звание Героя Российской Федерации.