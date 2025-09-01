Новые школы открыли в Махачкале, Каспийске, Кизляре, в Кизлярском, Ногайском, Карабудахкентском, Хасавюртовском и Каякентском районах

МАХАЧКАЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана в День знаний открыли 14 новых школ. Это наибольшее число новых образовательных учреждений среди регионов страны, сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования и науки Дагестана.

"Во всех школах Дагестана прозвенел первый звонок нового учебного года. <…> Особая гордость - открытие 14 новых школ. Это рекордное количество новых образовательных учреждений среди регионов страны и яркий знак того, что забота о будущем подрастающего поколения стоит на первом месте", - говорится в сообщении.

Новые школы открылись в Махачкале, Каспийске, Кизляре, в Кизлярском, Ногайском, Карабудахкентском, Хасавюртовском и Каякентском районах. Также в республике открылись два новых детских сада.

Новые образовательные учреждения появились и в других регионах Северного Кавказа. В Кабардино-Балкарии в День знаний открыли девять новых школ. "Сегодня в нашей республике за школьные парты сели более 120 тыс. учеников, из них больше 11 тыс. - первоклассники. Свои двери в этом году открыли сразу девять новых школ, еще столько же - после капитального ремонта", - написал в своем телеграм-канале глава региона Казбек Коков.

Одна из новых школ появилась в селе Красносельское Прохладненского района. Открытия образовательного учреждения здесь ждали более пяти лет, отметил глава региона. Учиться в школе будут не только дети из Красносельского, но и из пяти ближайших сел.

Новую школу впервые за 30 лет открыли в Железноводске в Ставропольском крае. Как сообщили ТАСС в городской администрации, учреждение построили за рекордные 698 дней. Здание выполнено в едином дизайн-коде. Всего в школе учатся 507 детей, из которых 77 - первоклассники.