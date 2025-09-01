Всероссийский литературно-музыкальный конкурс "Как звучат ремесла" открыл прием заявок

Авторские материалы, прошедшие отборочный тур, будут профессионально обработаны и опубликованы на сайте проекта

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на участие во Всероссийском литературно-музыкальном конкурсе "Как звучат ремесла", который проводит Благотворительный фонд актеров (БФА) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стартовал 1 сентября 2025 года. Принять участие в конкурсе могут граждане России старше 18 лет, сообщила пресс-служба БФА.

"По условиям конкурса, авторам и исполнителям песен необходимо с 1 сентября по 30 ноября 2025 года предоставить в видеоформате авторские произведения с творческой интерпретацией темы труда в любом жанре, созданные не ранее января 2020 года, а также краткий рассказ о своем творчестве. Авторы стихотворений должны направить текст, а также краткий рассказ о себе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авторские материалы, прошедшие отборочный тур, будут профессионально обработаны и опубликованы на сайте проекта, после чего организаторы запустят зрительское онлайн-голосование за конкурсантов. Кроме того, на платформе разместят рассказы о трудовых династиях участников и зрителей проекта.

Как проинформировали в пресс-службе, победители конкурса будут выбраны в пяти номинациях: "Профессионалы", "Любители", "Студенты", "Лучшее стихотворение о профессии", "Приз зрительских симпатий". Призеры в каждой категории будут награждены денежной премией, а также дипломами и памятными призами.

Гала-концерт и церемония награждения победителей пройдет в офлайн-формате на одной из концертных площадок в Москве, добавили в сообщении.

"Проект дает возможность авторам из разных регионов России представить привлекательность и особенности своей профессии на больших онлайн- и офлайн-площадках. Мы призываем участников проекта создавать и популяризировать вдохновляющие песни о трудовых подвигах и масштабных свершениях современной России", - пояснила актриса, заслуженный работник культуры России, генеральный директор БФА Лариса Назарова, чьи слова цитирует пресс-служба.