До конца 2025 года проекционной разметкой планируется оборудовать свыше 100 пешеходных переходов у образовательных учреждений

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Порядка 1,8 тыс. пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений Московской области, обновили к началу нового учебного года. Наибольшее число работ произвели в Одинцове, Люберцах и Коломне, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Всего в нормативное состояние привели порядка 1,8 тыс. нерегулируемых и регулируемых переходов у детских садов, школ, гимназий, лицеев, колледжей и техникумов - они соответствуют нормам безопасности, здесь есть разметка, искусственные неровности, ограждения и соответствующее снижение скоростного режима для комфортного и безопасного передвижения учащихся", - привели в пресс-службе слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марата Сибатулина.

По данным министерства, наибольшее число переходов привели в порядок в трех округах: Одинцове, Люберцах и Коломне. В частности, в Одинцовском округе обновили 113 переходов у образовательных учреждений, в том числе у Немчиновского лицея, Зареченской и Горковской школ, Звенигородского финансового колледжа. В Люберцах работы провели на 108 переходах - у Жилинской школы, гимназий №5 и №20, а также вблизи детских садов "Чебурашка", "Звездочка", "Созвездие" и других учреждений. В Коломне в норматив привели 102 перехода рядом с Акатьевской, Возрожденской, Коломенской, Пановской, Черкизовской школами.

Кроме того, до конца года проекционной разметкой планируется оборудовать свыше 100 пешеходных переходов у образовательных учреждений.

"В этом году нововведением стали макеты с изображением детей-пешеходов на переходах: более 1 тыс. штук установили на муниципальных дорогах и 200 штук - на региональных. Такие макеты привлекают внимание водителей и побуждают снизить скорость перед переходами. Эффект от этих макетов мы сможем оценить через несколько месяцев - будет принято решение об их дальнейшей эксплуатации", - добавил Сибатулин.