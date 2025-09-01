Премьер отметил, что у школьников очень хороший учитель, с большим опытом, а учителя физики сейчас "на вес золота"

ЛОПАТИНО /Калужская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения Лопатинской общеобразовательной средней школы в Калужской области дал совет семиклассникам с первых уроков быть очень внимательными к изучению физики, потому что дальше будет сложнее.

Глава кабмина, посещая новую школу в Лопатино, зашел к семиклассникам на урок физики. "Вы даже не представляете, насколько это важная наука. Очень важная. Объяснение фактически причинно-следственных связей, каких-то явлений, физических явлений, органических, неорганических, физика вообще штука классная. Есть еще теория относительности - очень интересная. И многое, многое другое", - обратился Мишустин к ребятам.

"Если позволите, я вам дам совет: сразу быть очень внимательными [к изучению физики]. Относитесь внимательно к этому с первого урока, потому что потом будет сложнее", - акцентировал внимание Мишустин.

Он также отметил, что у школьников очень хороший учитель, с большим опытом, а учителя физики сейчас "на вес золота".

Мишустин также задал школьникам вопрос, почему летают самолеты. Не получив ответ, глава правительства решил рассказать сам: "Секрет открыть? [Самолет] цепляется крылом за воздух, [в результате] возникает подъемная сила. Но профессионально вам расскажет потом учитель".

В завершение премьер пожелал ученикам удачи, отметив, что физика - "замечательный предмет".