Мишустин: мобильные технопарки делают образование для детей более доступным

Премьер отметил, что благодаря передвижным комплексам школьники по всей России получают навыки, которые помогут им ориентироваться в инновационных сферах

ЛОПАТИНО /Калужская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Мобильные технопарки "Кванториум" делают технологическое образование доступным для детей из всех уголков России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства в понедельник посетил новую школу в селе Лопатино в Калужской области. Мишустина ознакомили с работой мобильного технопарка "Кванториум". На его создание в 2020 году было выделено 16,256 млн рублей.

Мобильный технопарк позволяет ученикам в сельской местности и малых городах приобщиться к технологическому творчеству, рассказали Мишустину представители проекта.

"Эти передвижные "Кванториумы" делают технологическое образование - очень нужное и востребованное сегодня - доступным для детей из всех уголков нашей страны. В предыдущие годы созданы и успешно работают 85 таких мобильных технопарков в большинстве российских субъектов", - сказал Мишустин.

Он отметил, что благодаря мобильным технопаркам школьники получают дополнительные знания и навыки, которые помогут им ориентироваться в инновационных сферах - виртуальной реальности, робототехнике, аэротехнологиях и других перспективных направлениях.

"Возможно, они станут в будущем такими же известными учеными, как Константин Эдуардович Циолковский, который многие годы занимался наукой и преподавал здесь - в Калужской губернии", - добавил Мишустин.