В ведомстве попросили доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на уловки мошенников

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики предупредило о ложном аккаунте, который создали мошенники в Telegram.

"Мошенники создали фейковый аккаунт Минтопэнерго ЛНР в Telegram! Будьте бдительны. Фейковый аккаунт создан сегодня, полностью копирует новости Минтопэнерго ЛНР, а также количество подписчиков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минэнерго региона.

Там попросили доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на уловки мошенников.