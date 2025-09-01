В ОДКБ подчеркнули, что в учениях принимают участия представители Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках второго этапа учений "Взаимодействие-2025" и "Эшелон-2025" в Белоруссии начали подготовку к совместной операции по разрешению кризисной ситуации в государстве - члене организации. Об этом сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

Как напомнили в организации, на территории Белоруссии осуществляются совместное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2025", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".

"1 сентября на полигоне "Лосвидо" в рамках учений "Взаимодействие-2025" и "Эшелон-2025" начался второй этап, направленный на подготовку совместной операции Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР) по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства - члена ОДКБ, - сообщили там. - Контингенты КСОР на полигоне "Лосвидо" осуществляют боевое слаживание в ходе занятий по тактической подготовке".

В ОДКБ подчеркнули, что в учениях принимают участия представители Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. "Среди них - воинские контингенты, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, - конкретизировали в организации. - Всего задействовано более 2 000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных БПЛА".

Отмечается, что в рамках подготовки для ознакомления с элементами пункта управления и организацией работы должностных лиц командования КСОР прибыл начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. "Начальник Объединенного штаба ОДКБ также осмотрел места расположения воинских контингентов, формирований сил специального назначения и развернутые в полевых условиях национальные дома культуры, - добавили в ОДКБ. - Командующему КСОР полковнику Алексею Елфимову была вручена оперативная директива Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь".

"Оперативный состав командного пункта приступил к уяснению задачи, оценке обстановки и подготовке предложений в замысел на совместную операцию", - констатировали в организации.

