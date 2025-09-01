Директор ГБОУ "Лицей ИТ" Дмитрий Серженко отметил, что правила приема в вуз не позволяют давать преференции по факту обучения в каком-то образовательном учреждении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Первый государственный IT-лицей, в создании которого участвовал университет ИТМО, открылся в Приморском районе Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

"Лицей информационных технологий реализует программу с углубленным изучением информатики и математики тесно интегрировано с дополнительным образованием и внеурочной деятельностью. <…> Университет ИТМО принимал участие как в проектировании образовательного пространства, так и в проектировании образовательных программ. Кроме того, университет участвует в повышении квалификации педагогов", - рассказал ТАСС директор ГБОУ "Лицей ИТ" Дмитрий Серженко.

При этом он отметил, что правила приема в вуз не позволяют давать преференции по факту обучения в каком-то образовательном учреждении, однако дети после обучения в лицее будут обладать знаниями и компетенциями, которые им облегчат поступление не только в университет ИТМО, но и в другие вузы с профилем IT.

По словам директора, лицей оснащен профессиональным оборудованием, которое позволит ребятам заниматься управлением БПЛА, программированием, разработкой виртуальной реальности, робототехникой, вычислительной биологией, инфохимией и другим. Кроме того, в ближайшее время лицей начнет реализовывать проект "Моя первая профессия", где дети смогут получить свой первый документ. Из профессий, которые рассматриваются, - оператор БПЛА, оператор 3D-печати, лаборант химического анализа. Решение будет принято по запросу детей и их родителей.

Строительством лицея занималась группа компаний "Арсенал". Здание площадью 24,7 тыс. кв. м. рассчитано на 1,1 тыс. детей. Инфраструктура лицея включает актовый зал, столовую, футбольное поле, спортивные площадки, библиотеку с пространством коворкинга, две чаши бассейна, пять кабинетов информатики и кабинет робототехники.

Строительство школ в Петербурге

Как сообщили в пресс-службе Смольного, 1 сентября в Петербурге открылись 27 новых школ. Все они построены по высокому "петербургскому стандарту" с мощным спортивным ядром, лабораториями, просторными классами, медиатеками, бассейнами, творческими площадками.

"С каждым годом в нашем городе все больше юных жителей. В школы, детские сады и колледжи сегодня придут почти миллион ребят. За парты сядут 619 тыс. школьников - на 25 тысяч больше, чем год назад. Каждый год в этот день в центре внимания наши первоклассники. Сегодня их больше 60-и тысяч. Для них прозвенит первый школьный звонок. <…> Пусть этот учебный год станет для всех временем открытий, успехов и новых достижений", - привели в пресс-службе слова поздравления от губернатора города Александра Беглова.