Все образовательные учреждения продолжают работать в обычном режиме

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Отключения электроэнергии никак не отразились на ходе учебного процесса в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в министерстве образования и науки региона.

"Министерство образования и науки Запорожской области сообщает: все наши образовательные учреждения продолжают работать в обычном режиме. Несмотря на временные перебои с электроснабжением, эти отключения не повлияли на учебный процесс", - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале о частичном отключении электричества в регионе в результате грозовой активности.