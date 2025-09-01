Дети будут заниматься в индивидуальном порядке, отметил глава Минобразования региона Иван Кусов

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Очные консультации школьников отменили в учебных учреждениях Сватовского и Кременского муниципалитетов Луганской Народной Республики из-за участившихся случаев атак вражеских БПЛА. Об этом ТАСС сообщил глава Минобразования региона Иван Кусов.

"В Сватовском и Кременском муниципалитетах мы запрещаем пока проведение очных консультаций, потому что высокая беспилотная опасность. Пока дети будут заниматься в индивидуальном порядке - они получили учебники, смогут их почитать, изучить материал и с учителем встретиться, но именно собирать их в школу пока воздерживаемся. Там небольшое количество ребят, учителей - они все знают друг друга, с каждым можно индивидуально отработать. <...> Поблажек нет, ситуацию все понимают. Для ребят с прифронтовых территорий есть льгота с точки зрения выпускных экзаменов - можно по промежуточной аттестации, по текущим оценкам получать финальные оценки, без сдачи дополнительных экзаменов", - сказал он.

15 августа Кусов сообщал, что более 40 школ ЛНР - это порядка 4 тыс. школьников - с 1 сентября продолжать обучение в дистанционном режиме. При этом власти республики рассматривали возможность возобновления очных консультаций для школьников Сватовского и Кременского муниципалитетов.