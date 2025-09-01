Учреждение оснащено современным оборудованием, соответствующим уровню лучших медицинских вузов страны

ЛИПЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие филиала Российского университета медицины состоялось в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"Сегодня вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко открыли Липецкий филиал Российского университета медицины. Проект большой, долгожданный и очень нужный нашему региону. И нам удалось воплотить его в жизнь", - сказал Артамонов.

По его словам, учреждение оснащено современным оборудованием, соответствующим уровню лучших медицинских вузов страны. В частности, различными тренажерами для отработки манипуляций и VR-технологиями для изучения анатомии.

Помимо этого, при поддержке Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в филиале создали анатомический музей, добавил губернатор.

"Весь первый набор - отличные ребята. Среди них есть те, кто поступил сразу после школы, в основном из медицинских классов. Есть и практикующие медики - например, сотрудники скорой помощи, которые хотят пойти дальше и стать врачами. Каждый говорит, что хочет помогать людям", - отметил Артамонов.