Главная тема XIII сезона Осеннего кубка чемпионата CASE-IN - "Технологические инновации"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Регистрация участников осенних проектов на Международный инженерный чемпионат стартовала в России, сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ).

"В День знаний стартует регистрация участников осенних проектов под эгидой Международного инженерного чемпионата CASE-IN, одним из организаторов которого выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" <…>. Регистрация доступна на сайте до 13 октября", - говорится в сообщении.

С сентября по декабрь 2025 года учащиеся школ, вузов и ссузов, а также действующие специалисты ведущих отраслевых компаний будут решать составленные по реальным производственным ситуациям инженерные кейсы, осваивать профессиональные компетенции и получать практический опыт. Главная тема XIII сезона Осеннего кубка чемпионата CASE-IN - "Технологические инновации".

По словам первого заместителя генерального директора РСВ Геннадия Гурьянова, наградой для победителей и призеров чемпионата станут реальные возможности для поступления в университеты, успешного старта и развития карьеры.

"Авторы самых прорывных работ в студенческих соревнованиях получат приоритетное право на поступление в вузы - партнеры чемпионата - на программы магистратуры и аспирантуры, а также приглашение на практику и стажировку в компании с возможностью последующего трудоустройства. Триумфаторы-школьники получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в профильные университеты России", - отметил он.

Чемпионат CASE-IN реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".