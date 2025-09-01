Песков: Путин по окончании программы отправится из Тяньцзиня в Пекин на машине

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по окончании рабочей программы в Тяньцзине отправится в Пекин на машине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что китайская сторона предлагала несколько вариантов переезда Путина из Тяньцзиня в Пекин.
В 2018 году Путин и председатель КНР Си Цзиньпин прибыли на скоростном поезде "Хэсе" в Тяньцзинь.
"Можно и лететь, и на поезде. Решили на машине", - сказал Песков журналистам.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. В Тяньцзине 1 сентября завершились мероприятия в рамках саммита ШОС. У главы государства также состоялись контакты с иностранными лидерами.
В Пекине запланирована трехстороняя встреча с лидерами Монголии и Китая, Путин также проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.