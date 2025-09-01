Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью до минус 3 градусов

ТЮМЕНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Ночные заморозки до минус 3 градусов прогнозируют синоптики в ночные часы 2 и 3 сентября в Тюменской области, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в региональном гидрометцентре.

"Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение об опасном природном явлении (заморозки). 2 и 3 сентября в ночные часы на юге Тюменской области местами ожидаются заморозки в приземном слое, температура -0,-3 градусов", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в связи заморозками повышается вероятность повреждения и гибели посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях. Днем ожидается, что температура воздуха достигнет плюс 21 градуса.