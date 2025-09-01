В Чувашии открылись три новые школы

Общий объем инвестиций в образовательные учреждения достиг 6,2 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 1 сентября. /ТАСС/. Открытие трех новых школ состоялось в Чувашии, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Общий объем инвестиций в образовательные учреждения, возведенные по концессии, достиг 6,2 млрд рублей.

"В День знаний <…> открыли [в Чувашии] сразу три новые современные школы. Особая гордость - долгожданная школа в микрорайоне Солнечный города Чебоксары", - сообщил Аксаков.

Вице-премьер республики - полномочный представитель Чувашии при президенте России Алексей Ладыков, который был руководителем проекта по строительству школ, в своем Telegram-канале уточнил, что в Чебоксарах образовательное учреждение стало вторым корпусом лицея №44. Школа рассчитана на 1,4 тыс. детей. Еще одно образовательное учреждение впервые за 28 лет построено в Новочебоксарске, сообщил полпред Чувашии. В новочебоксарской школе будут учиться 1,1 тыс. детей.

Также новая школа на 825 мест открылась в поселке Кугеси Чебоксарского округа, сообщила администрация муниципалитета. Ладыков отметил, что данные образовательные учреждения возвели по концессионным соглашениям. "Общий объем инвестиций [составил] 6,2 млрд рублей", - написал он.

Кроме того, 1 сентября в Чувашском государственном университете им. И. Н. Ульянова открылась "Менторская ИИ-гостиная "Сбера". На площадке интегрированы умные колонки с нейросетевой моделью, к ней также прикреплена потоковая аудитория на 180 посадочных мест. В гостиной будут проходить лекции, практические задания, деловые игры и проектные мероприятия. "Искусственный интеллект поможет, в частности, подготовиться к экзаменам и зачетам, по запросу пользователя предложит тесты для самопроверки, сформирует задания на нужную тему, поможет спланировать учебный график, а также даст рекомендации по повышению эффективности учебы", - сообщили ТАСС в вузе.