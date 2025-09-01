Глава Дагестана Сергей Меликов назвал героя России символом мужества многонационального народа

МАХАЧКАЛА, 1 сентября./ТАСС/. Бюст герою России Абдулхакиму Исмаилову открыли в махачкалинской одноименной гимназии №28. В церемонии открытия принял участием глав Дагестана Сергей Меликов, передает корреспондент ТАСС.

"Имя Абдулхакима Исмаилова заняло достойное место в истории Победы. Ветеран не любил говорить о своих наградах, ведь рисковал он своей жизнью и приближал Великую Победу не ради орденов и медалей. Благодаря таким нашим землякам, как Абдулхаким Исмаилов, Ибрагимпаша Садыков и многие другие, сегодняшние 15 Героев Российской Федерации и сотни дагестанских военнослужащих, мы можем почувствовать дух, позволяющий во все времена нашему народу двигаться вперед",- сказал Меликов, выступая перед участниками торжественного мероприятия.

По его словам, Абдулхаким Исмаилов стал символом мужества многонационального народа. "Он прошел всю войну, став символом мужества многонационального народа. Он воевал в легендарной 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Символично, что сегодня 150-я дивизия снова в строю, находится в зоне проведения специальной военной операции. В ее составе служат многие дагестанцы",- добавил Меликов.

Абдулхаким Исмаилов получил звание Героя России в 1996 году за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Известно, что по просьбе фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея 2 мая 1945 года Исмаилов с Алексеем Ковалевым и Леонидом Горычевым установили Красное знамя над Рейхстагом, чтобы запечатлеть это событие на фотопленку.