Защита Иванова попросила об отводе суда, рассматривающего жалобу на приговор

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Представители бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц", попросили об отводе тройки судей Первого апелляционного суда общей юрисдикции, рассматривающей жалобу на первый приговор. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов осужденного Мурад Мусаев.

"Нами сейчас были заявлены ходатайства о переносе судебного заседания, так как моя основная жалоба на приговор не поступила в суд - об исследовании доказательств по уголовному делу, а также об отводе судей, так как мы считаем их решения необъективными", - сказал защитник.

По его словам, суд отказался допросить в качестве свидетеля одного из фигурантов выделенного в отдельное производство дела Феликса Нойберга. Защита Иванова просит апелляцию отменить приговор и оправдать его.

Кроме того, по словам адвоката, суд отказал гражданской супруге Иванова Марии Китаевой в восстановлении срока обжалования на приговор в связи с новыми появившимися обстоятельствами. "У мамы Марии Китаевой [в ходе расследования] были изъяты деньги [взысканы по приговору], принадлежащие ее родителям, к которым Иванов не имеет ни малейшего отношения. Буквально через неделю после приговора умирает ее отец, она вступает в наследство, и как наследник этих денег попросила восстановить срок апелляционного обжалования, поскольку суд затрагивает ее права", - рассказал Мурад Мусаев.

Первого июля Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу 100 млн рублей, его бывшего подчиненного Антона Филатова - к 12,5 года колонии и штрафу 25 млн рублей. Как сообщал ранее один из адвокатов Иванова Денис Балуев, защита просит в жалобе отменить решение Мосгорсуда, прекратить по нему уголовное преследование и настаивает на оправдании своего подзащитного. Кроме того, суд лишил Иванова права занимать административные должности сроком на 4 года и назначил 2 года ограничения свободы. Он лишен и госнаград, включая два ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней. Суд также взыскал в доход государства арестованные ранее активы и недвижимость фигурантов.

По делу Тимура Иванова проходит заочно арестованный председатель совета директоров банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский, бенефициар иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" и "Saga Handels GmbH" Андрей Захаров. Оба фигуранта объявлены в международный розыск и заочно обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (растрата). Кроме того, по делу заочно предъявлены обвинения замначальника кредитного департамента и гражданину Израиля Феликсу Нойбергу - директору иностранной компании "Tourinvest Services Limited" (Туринвест Сервисез Лимитед). Материалы в отношении всех фигурантов выделили в отдельное производство. В рамках второго уголовного дела Иванову вменяется получение двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. По делу проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин. Оба дали признательные показания и сотрудничают со следствие.