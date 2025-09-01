Указ о назначении генерал-лейтенанта внутренней службы подписал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил заместителем главы МЧС России Алексея Кострубицкого, занимавшего должность руководителя МЧС ДНР.

"Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кострубицкого Алексея Александровича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе главы государства.

Всего главе МЧС России разрешено иметь 10 заместителей. С учетом назначения 47-летнего Кострубицкого вакантными остаются две должности заместителей министра, включая первого зама.

Кострубицкий родился 24 августа 1978 года. С 2014 года был министром по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР с 12 ноября 2014 года. С 12 мая 2023 года возглавлял МЧС по ДНР. В 2022 году ему присвоено звание Героя ДНР.