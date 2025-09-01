На ринг вышли 20 юношей и девушек

МАРИУПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Участники со всей ДНР съехались на фестиваль единоборств в Мариуполе, посвященный памяти первого главы республики Александра Захарченко, передает корреспондент ТАСС.

"У нас проходит фестиваль единоборств, посвященный памяти первого главы ДНР Александра Захарченко. На данном фестивале представлены спортсмены из всех городов ДНР, - сказал журналистам руководитель Народной дружины ДНР Вячеслав Вороневич. - Проходит мероприятие в таком нестандартном для спорта формате - они боксируют не в ринге, а в кругу сена. Их форму составляют джинсы, рубашка, футболка или что-то в этом роде. В чем суть: наша задача как Народной дружины - это пропаганда здорового образа жизни и различных видов спорта. Такой формат был выбран для того, чтобы привлечь внимание молодых людей к занятиям таким видом спорта как бокс".

Он добавил, что на ринг вышли 20 юношей и девушек. Директор макеевской спортшколы №2 София Русанова привезла на фестиваль воспитанников-юниоров и спортсменов постарше. "Он очень разноплановый в плане того, что в нем принимают участие не только боксеры, но и представители других видов спорта, - сказала Русанова. - Я думаю, будет и зрителям любопытно посмотреть, что из этого получится".

В числе участниц была чемпионка Европы по боксу этого года Светлана Яхонтова. Свой титул она выиграла в весовой категории до 46 кг. Мероприятие прошло на центральной площади Ленина, собрав сотни зрителей.