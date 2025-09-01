Президент РФ также упомянул мероприятия, прошедшие в Тегеране и Исхафане в рамках фестиваля русской культуры

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Число студентов из Ирана, которые приехали учиться в Россию, увеличилось за пять лет в три раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования. За пять лет их число утроилось", - сказал российский лидер. Он уточнил, что сейчас в РФ получают образование 9 110 граждан Ирана.

Президент РФ также упомянул мероприятия, прошедшие в Тегеране и Исхафане в рамках фестиваля русской культуры.