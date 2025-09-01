Еще четыре ушли на запасные аэродромы

ВОЛГОГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Вылет пяти и прилет восьми рейсов задерживаются в международном аэропорту Волгограда, следует из онлайн-табло аэропорта. На период действия ограничений несколько самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщает Telegram-канал Росавиации.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, которые действовали с 14:47 до 15:59 мск 1 сентября.

Согласно онлайн-табло, на вылет задерживаются пять рейсов в Сургут, Москву, Санкт- Петербург и два рейса в Екатеринбург. Также задерживаются на прилет восемь рейсов - по два рейса из Екатеринбурга и Самары, а также рейсы из Москвы, Сургута, Саратова и Санкт-Петербурга.

В телеграм-канале Росавиации уточняется, что на период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета.