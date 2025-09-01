Почти 70% муниципалитетов Ростовской области сорвали обновление детских площадок

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь потребовал оперативно завершить работы везде, где они отстают от графика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. К установке детских площадок к установленному сроку - 1 сентября - не приступили шесть муниципальных образований Ростовской области (10,9% от общего числа), еще 31 (56,4%) - не завершило работы в полном объеме. На эти цели из областного бюджета было выделено 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора.

"К большому сожалению, не везде выполнено поручение по установке детских площадок. 500 млн рублей в бюджете было выделено на это, установлен срок - 1 сентября. Не совсем понятно, как при наличии денег и достаточного количества времени можно было не справиться с этой задачей. Это же не строительство космодрома "Восточный", не мегастройка, не капитальный ремонт районной больницы. Это детские площадки по типовым проектам", - заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь на оперативном совещании в правительстве региона, его цитату приводит пресс-служба.

По данным областного министерства ЖКХ, полностью с задачей справились только 18 муниципалитетов (32,7% от общего числа). В шести муниципальных образованиях (10,9%) к установке оборудования на детских площадках пока еще не приступили. В остальных 31 (56,4%) работы находятся в разной степени готовности.

Слюсарь потребовал оперативно завершить работы везде, где они отстают от графика. Он напомнил, что после проведенного анализа состояния детских площадок было выявлено, что больше половины из них в Ростовской области не соответствуют современным требованиям безопасности. "Это вопрос не только эстетический, прежде всего, от него зависит безопасность детей", - подчеркнул врио губернатора.

В марте 2025 года Слюсарь инициировал программу "Территория детства", предусматривающую обновление детских площадок, не соответствующих требованиям безопасности, по всему региону. На эти цели в 2025 году из областного бюджета выделено 500 миллионов рублей. Всего в этом году во всех муниципалитетах Ростовской области должно быть реконструировано 177 детских площадок.