В Калужской области число обучающихся во вторую смену снизилось до 6-7%

С 2019 года в регионе построили 12 школ на 12 тыс. мест

ЛОПАТИНО /Калужская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Число обучающихся школ во вторую смену в Калужской области снизилось с 2019 года с 15% до 6-7%. Об этом сообщается в презентации губернатора Владислава Шапши премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Число обучающихся во вторую смену снижено с 15% до 6-7%", - говорится в презентации о модернизации системы образования региона в 2019-2025 годах.

Отмечается, что с 2019 года в Калужской области построено 12 школ на 12 тыс. мест. Так, новые образовательные учреждения появились в Балабаново, Калуге, Обнинске, Кондрово и других населенных пунктах.