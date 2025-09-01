Ежегодно в систему образования региона приходят 240-270 таких специалистов

ЛОПАТИНО /Калужская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет в Калужской области составляет свыше 20%. Об этом сообщается в презентации губернатора Владислава Шапши премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет среди педагогов области составляет 20,7%. Ежегодно в систему образования Калужской области приходят 240-270 молодых педагогов", - говорится в презентации.

Отмечается, что всего в системе образования региона заняты свыше 13,5 тыс. человек, из которых 7,7 тыс. - школьные учителя.