Педагоги работают в сельских школах и малых городах региона, где обучается около 17 тыс. детей

ЛОПАТИНО /Калужская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Количество участников программы "Земский учитель" в Калужской области увеличится до 45 в 2025 году. Об этом сообщается в презентации губернатора Владислава Шапши премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Калужская область участвует в программе ["Земский учитель"] с 2020 года. Сейчас в регионе работают 39 педагогов. Еще шесть педагогов придут работать в школы в 2025 году", - говорится в презентации.

Отмечается, что учителя работают в сельских школах и малых городах региона, где обучается около 17 тыс. детей. В сельской местности расположено 189 школ, что составляет больше половины от общего количества в регионе. При этом 84 из них являются малокомплектными, где до 50 обучающихся. В сельских школах за время реализации нацпроекта "Образование" открыто 180 центров технического и естественнонаучного профилей "Точка роста".