В Краснодарском крае также действует режим чрезвычайной пожароопасности

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем, а также ливни, град и сильный ветер в Краснодарском крае. Штормовое предупреждение объявлено в регионе до 2 сентября, сообщается в Telegram-канале регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"В течение суток 1 и 2 сентября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

В регионе действует режим чрезвычайной пожароопасности, пребывание в лесах региона ограничено.