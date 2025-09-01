Время ожидания составляет два часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. автомобилей находится на подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. Ожидание с обеих сторон составляет порядка двух часов, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

В 14:00 очередь составляла более 1,7 тыс. машин, из которых 1 310 - со стороны Тамани.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 623 транспортных средств. Время ожидание более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 515 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении от 17:00 мск.