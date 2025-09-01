Первое место занял Telegram, на втором - YouTube

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram продолжает оставаться для жителей Украины основным источником получения информации. Таковы результаты исследования, проведенные социологической группой "Рейтинг".

"Telegram - главное средство получения информации об актуальных событиях для украинцев. Telegram-каналы постоянно читают 40% опрошенных, еще 12% делают это часто", - говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

На втором месте - YouTube (32% смотрят постоянно или часто), на третьем - Facebook (28%) (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Всеукраинский телемарафон на четвертом месте - постоянно или часто его смотрят 25% респондентов. Регулярное чтение печатных медиа - малораспространенная практика: 84% украинцев никогда не пользуются газетами и журналами для получения информации. Большинство также никогда не получает информацию по радио (75%), через региональные СМИ (69%), региональные онлайн-медиа (67%), международные онлайн-медиа (66%).

Исследование проводилось с 1 по 23 апреля методом личного интервью среди 2 тыс. респондентов. Погрешность выборки - не более 2,2%. Почти год назад группа "Рейтинг" проводила аналогичный опрос. Тогда показатели были следующими: Telegram - 47%, YouTube - 26%, единый телемарафон - 21%.

Власти Украины неоднократно поднимали вопрос о необходимости запрета соцсетей и мессенджеров, в частности Telegram. 25 марта 2024 года в Верховную раду был внесен законопроект о регулировании работы Telegram и других общественных платформ, через которые распространяется информация. Документ включает требование о блокировке как отдельных лиц, так и каналов, а также требование о появлении на Украине полномочного представителя мессенджера для коммуникаций с органами государственной власти.