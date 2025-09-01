В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе №1

Более 700 тыс. жителей и гостей Северной Осетии почтили память жертв трагедии

БЕСЛАН /Северная Осетия/, 1 сентября. /ТАСС/. Трехдневная вахта памяти началась в Беслане по жертвам теракта в школе №1, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в бесланской школе №1. С тех страшных сентябрьских дней прошел 21 год, но боль утраты не уходит. С самого утра во двор школы пришли сотни людей - родные, друзья, жители Беслана и гости республики. Они собрались, чтобы склонить головы в память о детях, учителях и родителях, чьи жизни оборвались в ту трагическую осень", - написал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии, более 700 тыс. жителей и гостей Северной Осетии почтили память жертв теракта, люди продолжают приходить в школу.

На памятную церемонию с утра люди приходят в разрушенный спортзал школы. Они приносят цветы, зажигают у фотографий погибших свечи. Во двор школы принесли игрушки и воду, которую террористы не разрешали пить заложникам, удерживая их в спортзале в течение трех дней.

После того как прозвенел школьный звонок, в спортзал школы вошли бывшие заложники и официальные лица, представители общественности, жители и гости республики.

Экспозиция патриотического центра

После возложения цветов они посетили Международный культурно-патриотический центр "Беслан. Школа №1", открытый к 20-летию трагедии.

Как отметил Меняйло, в настоящее время завершен только первый этап создания центра. Экспозиция будет дополняться. "Но главное в ней не только интерактивная составляющая, а подлинные вещи, личные предметы заложников, которые несут на себе следы той страшной трагедии. Они говорят громче любых слов. Здесь блузка ученицы Аллы Дудиевой, школьный рюкзак Аланы Доган и платье маленькой Карины Туаевой", - написал глава Северной Осетии.

Делегации из разных регионов

В эти дни в Беслан прибыли делегации из разных регионов страны. Почтить память жертв террористического акта приехали из Хабаровского района. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Хабаровского муниципального района, в составе делегации много детей: представителей коренных малочисленных народов севера, а также из семей, находящихся в социально-опасном положении, из детского дома, кроме того детей участников СВО и детей, активно участвующих в жизни Хабаровского района; а также юные жители города-побратима Хабаровска - Дебальцево. Возглавляет делегацию глава Хабаровского муниципального района Сергей Будкин.

"Основная цель поездки - воспитание в детях духа патриотизма и непринятия терроризма, как страшного явления, повторения которого нельзя допустить. В наше время борьба с международным терроризмом очень актуальна, часто именно молодые люди попадают под пагубное влияние и становятся участниками экстремистских и террористических атак, в силу незнания, доверчивости и страха перед врагом", - отметили в пресс-службе.

Все три дня на территории школы будет открыт для посещения Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма "Беслан. Школа №1", где все желающие смогут ознакомиться с тематическими выставками, посмотреть документальные фильмы о событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года.

Во дворе школы звучит траурная музыка, зажжены 334 свечи - по числу погибших в теракте. В течение трех дней вахты памяти они будут зажигаться каждый вечер во дворе школы, а также в районах республики.