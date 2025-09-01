В музее подчеркнули, что количество посетителей музея на Поклонной горе увеличилось по сравнению с 2024 годом, особенно в главном здании, где рост составил более 10%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Почти 440 тыс. человек посетили Музей Победы на Поклонной горе в Москве и его филиалы за лето 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе музея, уточнив, что это на 30 тыс. больше, чем в прошлые каникулы. Кроме того, за это время для гостей культурной организации провели более 11 тыс. экскурсий (летом 2024 года - 8,3 тыс.).

"Мы стараемся сделать так, чтобы из нашего музея гости уходили обогащенные не только знаниями, но, что важно, яркими переживаниями, которые побуждают людей делиться впечатлениями и тем самым привлекать своих родных, друзей и знакомых", - сказал генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, чьи слова передают в пресс-службе.

В музее подчеркнули, что количество посетителей музея на Поклонной горе увеличилось по сравнению с 2024 годом, особенно в главном здании, где рост составил более 10%. За летние месяцы музей посетили свыше 250 тыс. человек, против 220 тыс. в прошлом году. Проведено почти 6,4 тысячи экскурсий, что на 70% больше, чем в 2022 году. Наибольшей популярностью пользовались интерактивные программы по экспозициям "Подвиг народа", "Битва за Москву. Первая Победа!" и новой выставке "Путь к Победе".

Музей посетили жители из разных регионов России, а также зарубежных стран. Среди них Вьетнам, Испания, Бразилия, Болгария, Италия, Франция, Египет и Германия. Гостей из Индии и Китая было больше всего.

В музее было представлено более 10 выставок, а именно: "Парады Победы" о четырех ключевых парадах 1945 года, "Потсдам. Июль 1945" о встрече лидеров "большой тройки", "Последний удар" о завершающем этапе Второй мировой войны и "Орленок: код детства", приуроченная к юбилею детского лагеря. Гостям также были доступны раритеты участников Великой Отечественной войны в рамках проекта "Семейные реликвии", который дважды в месяц демонстрирует подлинные предметы. Тематические экспозиции также подготовлены ко Дню российского кино и ко Дню знаний.

Также, летом в музее состоялось множество мероприятий, включая День защиты детей, День России, День фронтовой собаки и День флага. Гостей радовали бесплатные концерты, мастер-классы и кинопоказы. Кроме того, на базе музея на протяжении всех каникул функционировал детский городской клуб "Лето Побед", в котором приняли участие около 6 тыс. детей.

