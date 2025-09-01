В Москве обновили 170 зданий школ искусств

Также к учебному году после ремонта открылся Колледж музыкально-театрального искусства им. Г. П. Вишневской

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Реновацию 170 зданий школ искусств провели в Москве, закуплено свыше 13 тыс. музыкальных инструментов. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве - 153 городских творческих образовательных учреждения. В рамках проекта "Искусство - детям" мы полностью обновили 170 зданий - это 80% школ искусств. Закупили больше 13 тыс. музыкальных инструментов, звуковую и световую технику, мольберты, муфельные печи и другую аппаратуру", - написал Собянин.

Он добавил, что к учебному году после ремонта открылся Колледж музыкально-театрального искусства им. Г. П. Вишневской. На сегодняшний день работы по обновлению проходят еще в четырех зданиях и Московском театральном колледже им. Л. А. Филатова. Новое здание детской школы искусств скоро появится в городе Московский.

Мэр отметил, что 1 сентября юбилей отмечают сразу пять школ искусств. Так, детской школе искусств им. Я. В. Флиера исполняется 75 лет. Здесь обучаются свыше 400 детей. Школа больше 30 лет проводит старейший в Москве фестиваль-конкурс им. Якова Флиера - сейчас он всероссийский.