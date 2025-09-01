В мероприятии участвуют около 800 человек

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Форум молодежи Донбасса, объединивший около 800 участников, завершился в Бердянске Запорожской области, сообщили в пресс-службе министерства молодежи ДНР.

"В городе Бердянске Запорожской области в центре созидания "Маяк" завершился Форум молодежи Донбасса 2025. В форуме приняли участие представители Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Московской, Ростовской, Воронежской, Ленинградской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийска, Москвы, Санкт-Петербурга, а также молодежь из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Форум состоялся в рамках национального проекта "Молодежь и дети" по решению президента РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что форум прошел в две смены. Первая объединила 350 участников, вторая - 400. Завершающую смену посвятили практическому развитию территорий, в частности, обсуждали экономику, управление, восстановление и предпринимательство. В качестве спикеров выступили мэр Горловки Иван Приходько, руководитель проекта "12 храмов" Артем Рублев, руководитель арт-кластера "Таврида" Ксения Артемьева, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба и другие. Мероприятия упорядочили по трекам: Возрождаем Донбасс вместе, Мосты сотрудничества: регионы-партнеры, Территории жизни и Экономика возрождения.

В 2016 году в ДНР прошел молодежный летний лагерь для жителей республики и подконтрольных Киеву районов региона. В следующем году мероприятие организовали в Приазовье в формате форума "Море", в 2021-м он стал межрегиональным и получил название: "Море - лес". К нему присоединилась молодежь ЛНР. В тот год три смены прошли в приморском поселке Седово (ДНР), еще три - под Свердловском (ЛНР). В 2022-м форума не было из-за активизации боевых действий. Его проведение возобновили в 2023 году, к нему присоединились участники из Запорожской области.