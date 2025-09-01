В городе 2 сентября прогнозируется сильный дождь

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Более месячной нормы осадков выпало в Красноярске в понедельник. Сильный дождь прогнозируют в городе и во вторник 2 сентября, сообщили журналистам в мэрии города.

"За сутки значительно превышена месячная норма осадков в Красноярске. <…> Сегодня, по информации Среднесибирского УГМС, количество осадков за сутки составило 75,8 мм. Из них 68 мм выпало за 12 часов. При этом месячная норма сентября составляет всего 55 мм. Характеризуется такой дождь как очень сильный", - говорится в сообщении.

В центральных и южных районах Красноярского края в ночь на понедельник начались дожди. Осадки продолжались и в течение дня. По сообщению мэрии Красноярска, из-за дождей на улицы города была выведена дополнительная спецтехника, которая проводит откачку воды. В приоритетном порядке проводилась откачка воды на подъездных путях к школам.

Местные жители в социальных сетях пишут, что сильно затоплены улицы в Советском и Свердловском районах Красноярска. Люди публикуют фотографии больших луж и затопленных автомобилей.

Согласно данным среднесибирского УГМС, ночью 2 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Туве сохранятся сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с.