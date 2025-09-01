Десять новых машин скорой помощи передали медикам Липецкой области

Автомобили оснащены оборудованием необходимым для оказания экстренной помощи пациентам

ЛИПЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов передали ключи от десяти новых машин скорой помощи медицинским работникам региона. Об этом сообщил журналистам губернатор области.

"Церемония вручения ключей прошла на площадке липецкого "Росунимеда", который открылся сегодня, 1 сентября. Техника, закупленная на средства областного бюджета, поступила в распоряжение подстанций скорой медицинской помощи, расположенных в Липецке, Ельце, Лебедяни, Чаплыгине и Долгоруково", - сказал Артамонов.

Автомобили оснащены оборудованием необходимым для оказания экстренной помощи пациентам, отметил губернатор. В частности, дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ, оборудованием для ингаляции кислородом и аспираторами.

По словам губернатора, новые машины позволят повысить доступность и качество медицинской помощи жителям городов и районов региона, а также сократить время прибытия бригад к пациентам.

"Хочу подчеркнуть, что все инициативы министерства здравоохранения мы реализуем с одной главной целью - улучшения жизни и сохранения здоровья наших граждан. Мы благодарны за активную поддержку из федерального центра. Сегодня мы не только открыли новый медвуз, но и вручаем ключи от машин скорой медпомощи ее работникам. Парк этой техники у нас постоянно обновляется", - сказал Артамонов.