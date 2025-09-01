Под запрет подпадает распространение материалов о последствиях террористических атак с применением беспилотников

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Марий Эл ввели запрет на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотных летательных аппаратов, а также на публикацию таких материалов в СМИ и интернете. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба республики под председательством главы региона Юрия Зайцева, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Республике Марий Эл введен запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в средствах массовой информации, средствах массовой коммуникации, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", - говорится в сообщении.

Под запрет подпадает публикация и распространение материалов о последствиях террористических атак с применением беспилотников, включая данные об их типе и месте падения. Также запрещено распространение информации, способствующей раскрытию мест дислокации объектов Минобороны России, военной инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, объектов связи, промышленности и транспорта.